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США могут ввести новые пошлины на товары из Евросоюза

Новости » Политика    09.04.2019 - 06:55
США могут ввести новые пошлины на товары из Евросоюза
Фото: американский флаг (flickr.com/usembassykyiv)

В перечень внесены продукты питания, а также самолеты Airbus

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Европейского союза в ответ на субсидирование ЕС своей авиапромышленности. Об этом говорится в заявлении Управления представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт американского торгового представительства.

В заявлении уточняется, что США начинают процесс определения продукции ЕС, на которую можно наложить дополнительные пошлины.

"Всемирная торговая организация неоднократно сообщала, что субсидии Европейского союза на Airbus оказывают негативное воздействие на США. Сегодня Управление представителя США на торговых переговорах начинает процесс по определению продуктов ЕС, на которые могут быть наложены дополнительные пошлины, пока ЕС не отменит свои субсидии", - говорится в заявлении.

Ведомство также опубликовало предварительный список товаров, в который вошла в том числе гражданская авиация, включая самолеты Airbus, а также их комплектующие.

В перечень включены и продукты: лососевое филе, крабы, сыры разных видов, оливковое масло, джемы, соки, вино, ковры и многое другое.

Ограничения могут коснуться товаров, ввозимых из четырех стран ЕС: Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Напомним, президент США Дональд Трамп допускает введение пошлин на автомобили из Мексики. По его словам, США введут пошлины, если власти Мексики не предпримут меры для предотвращения нелегальной миграции и остановки наркотрафика.

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