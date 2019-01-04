Трамп ще розмірковує над виведенням американських військ з Афганістану, - Пенс

Фото: Майк Пенс (flickr/Gage Skidmore)

Віце-президент США відзначив, що Трамп ще у процесі оцінки цього рішення

Президент США Дональд Трамп ще розмірковує, чи виводити американські війська з Афганістану. Про це заявив віце-президент Майк Пенс,повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Fox News.

"Що ж, президент у процесі оцінки цього (необхідності виводити війська, - ред.)", – сказав Пенс.

Перед цим повідомлялось, що Трамп наказав Пентагону готуватися вивести з Афганістану 7 тисяч американських військових, тобто половину контингенту США в цій країні.

При цьому, Білий дім заявляв, що Дональд Трамп не приймав рішення про виведення американських військ з Афганістану і не віддавав відповідний наказ Пентагону. Американський командувач міжнародними силами в Афганістані генерал Скотт Міллер заявив, що він не отримував ніяких розпоряджень про зміну чисельності військовослужбовців у країні.

Нагадаємо, Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Повідомляється, що Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".

Він заявив, що Туреччина та інші країни Близького Сходу зможуть протистояти залишкам терористів "Ісламської держави" на території Сирії без підтримки армії США.