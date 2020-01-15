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В Иране осталось 10 украинских экспертов для идентификации тел погибших и их возвращения

Новости » Политика     15.01.2020 - 15:56
В Иране осталось 10 украинских экспертов для идентификации тел погибших и их возвращения
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский заявил, что возвращение тел погибших должно состояться 19 января

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Иране на сегодняшний день находятся десять украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Также он добавил, что тела нескольких украинских граждан идентифицировано.

"Сейчас несколько наших граждан идентифицировано", - заявил Зеленский.

Также он добавил, что поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно быстрее.

"Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую ​​задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", - отметил он.

Напомним, Кабмин выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тыс. гривен помощи.

В результате авиакатастрофы в Иране 8 января погибли 11 граждан Украины. Девять из них были членами экипажа самолета "Международных авиалиний Украины". Всего на борту находилось 176 человек, преимущественно граждане Ирана и Канады.

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