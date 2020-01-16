Канада подключилась к расследованию крушения "МАУ" в Иране

Фото: авиакатастрофа в Иране (alihashem_tv)

Следователи изучат обломки

Представители Канады посетили место крушения самолета "Международных авиалиний Украины" и вскоре займутся изучением обломков самолета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что Тегеран пока не предоставил канадцам доступ к черным ящикам самолета.

Иран выдал канадской делегации въездные визы. В ее состав вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности. Сейчас канадцы уже находятся в Тегеране и выясняют, как и почему иранские военные 8 января сбили украинский самолет.

"Они посетили место катастрофы… Сегодня два следователя изучат обломки", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что в Иране до сих пор остаются 10 украинских специалистов, которые были направлены туда для расследования причин авиакатастрофы.

РБК-Украина писало, что НАТО не будут привлекать напрямую к расследованию аварии самолета МАУ в Иране.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту. Среди них - 11 украинцев.