Трамп і Ердоган обговорили зміцнення відносин між США і Туреччиною

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Президенти також домовилися в найближчій перспективі тримати тісний контакт щодо двосторонніх та регіональних питань

Президенти Туреччини та США Реджеп Тайїп Ердоган і Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили двосторонні відносини та ситуацію в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Haber Turk.

"Ердоган і Трамп обговорили питання двосторонніх відносин та події в Сирії, а також ситуацію в Мюнбічі та Ідлібі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, глави держав підкреслили свою прихильність до "конструктивних кроків щодо зміцнення відносин між США і Туреччиною".

Президенти також домовилися в найближчій перспективі тримати тісний контакт щодо двосторонніх та регіональних питань.

Нагадаємо, 12 жовтня суд у Туреччині звільнив американського пастора Ендрю Брансона і дозволив йому виїхати з країни. 13 жовтня пастор прибув до Сполучених Штатів Америки. Також Дональд Трамп заявив, що не укладав угод з Туреччиною щодо звільнення американського пастора Ендрю Брансона.