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Трамп досі має намір швидко закінчити війну в Україні, - глава Пентагону

Вівторок 11 лютого 2025 18:50
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Трамп досі має намір швидко закінчити війну в Україні, - глава Пентагону Фото: міністр оборони США Піт Гегсет (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп досі має намір швидко закінчити війну Росії проти України. Сполучені Штати із розумом спостерігають, складають план і визначають пріоритети.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію.

За його словами, Трамп досі має намір швидко закінчити війну в Україні.

"Говорять, що Америка щось кинула або кидає. Ні, Америка із розумом спостерігає, складає план і визначає пріоритети. Ми досягаємо миру через силу", - зазначив глава Пентагону.

Мирні ініціативи Трампа

Нагадаємо, після інавгурації президент США Дональд Трамп закликав російського диктатора Путіна укласти угоду для завершення війни проти України, погрожуючи посиленням санкцій.

За даними західних ЗМІ, він нібито доручив спецпредставнику Кіту Келлогу завершити війну за 100 днів, проте офіційних мирних ініціатив не оприлюднювали.

Нещодавно стало відомо, що Келлог відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки, які пройде 14-16 лютого. Там він, ймовірно, говоритиме про війну в Україні, але зазначив, що не буде оприлюднювати "мирний план".

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що офіційного плану Трампа щодо припинення війни в Україні ще немає.

Однак днями ЗМІ повідомляли, що Келлог вже готується представити Трампу план щодо припинення війни в Україні.

Сьогодні Трамп заявив, що за останній тиждень США домоглися "величезного прогресу" в переговорах з Москвою і Києвом. Мирну угоду може бути укладено.

Більше про те, що говорить Трамп та його команда про війну в Україні та мирні переговори, - у матеріалі РБК-Україна.

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