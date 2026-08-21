Трамп доручив збільшити кількість космічних пусків до тисячі до 2030 року

Згідно з документом, Білий дім хоче забезпечити щонайменше 1000 космічних запусків та повернень в атмосферу щороку до 2030 року.

Крім збільшення кількості польотів, Трамп доручив урядовим відомствам розглянути можливість використання федеральних земель як нові майданчики для пусків.

Reuters зазначає, що торік було 178 запусків - це була цифра, яка у 10 разів вища, ніж у 2013 році, і в цьому напрямі домінує компанія SpaceX Ілона Маска.

Що ще у документі

У меморандумі, підписаному Трампом, міститься заклик до відомств:

заохочувати спільну розробку інфраструктури космічного транспорту разом із партнерами з приватного сектору;

прискорити процес отримання дозволів та екологічної експертизи;

забезпечити наявність достатнього діапазону бездротового зв'язку для космічних запусків.

Також Трамп хоче повернути американських астронавтів на Місяць до 2028 року. У документі NASA пропонується сприяти комерційній доставці на Місяць та комерційному роботизованому доступу на Марс, а також вивчити комерційні шляхи відправлення людей на Марс.

Директор Управління з науково-технічної політики Білого дому Майкл Краціос заявив, що нова національна політика в галузі космічних перевезень "відповідає моменту вибухового зростання та позиціонує Америку як лідера наступної ери космосу".

Він сказав, що це передбачає "підхід, орієнтований насамперед на комерційну діяльність, що дозволяє американцям висадитися на Місяць до 2028 року та створити перші елементи місячної бази до 2030 року, а також забезпечити швидкі та надійні можливості запуску на користь національної безпеки".

Також відомо, що Трамп хоче, щоб відомства утримувалися від проведення державних операцій з космічних перевезень США, які перешкоджають, стримують або конкурують з комерційною космічною діяльністю Сполучених Штатів, за винятком випадків, коли це потрібно з метою громадської безпеки або національної безпеки.