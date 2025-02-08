Трамп доручив Маску провести аудит витрат на Пентагон і освіту

Під час пресконференції кореспондент видання запитала, чи доручив Трамп Ілону Маску переглянути витрати на Пентагон, враховуючи, "що це найбільші дискреційні витрати". Президент США відповів наступне.



"Так, я це зробив. Пентагон, освіта, практично все... Я доручив йому перевірити освіту, перевірити Пентагон, тобто військову сферу. І, знаєте, на жаль, ви знайдете деякі речі, які досить погані. Але я не думаю, що пропорційно ви побачите щось подібне до того, що ми щойно побачили", - продовжив Трамп.

За даними CNN, менше третини федерального бюджету у 2024 фінансовому році становлять дискреційні видатки, які щорічно затверджує Конгрес. Майже половина дискреційних видатків іде на оборонні програми.

На запитання журналістів про те, чи є щось, чого Маск не може торкатися, президент відповів, що вони це не обговорювали, але він диктує, у яких сферах має працювати Маск. Трамп сказав, що він "вибере мету" і скаже Маску і його співробітникам, щоб вони вивчили її.

"Можуть бути області, які ми не будемо вивчати, але я думаю, що все родюче. Я дав йому вказівку зайнятися освітою, армією, зайнятися іншими справами в міру просування, і вони виявляють величезну кількість шахрайства, зловживань, розтрат і всього такого", - резюмував Трамп.