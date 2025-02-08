Трамп доручив Маску провести аудит витрат на Пентагон і освіту

Президент США Дональд Трамп доручив мільярдеру Ілону Маску переглянути "практично все", включно з витратами на Пентагон і освіту. Глава Білого дому зазначив, що деякі речі "досить погані".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Під час пресконференції кореспондент видання запитала, чи доручив Трамп Ілону Маску переглянути витрати на Пентагон, враховуючи, "що це найбільші дискреційні витрати". Президент США відповів наступне.
"Так, я це зробив. Пентагон, освіта, практично все... Я доручив йому перевірити освіту, перевірити Пентагон, тобто військову сферу. І, знаєте, на жаль, ви знайдете деякі речі, які досить погані. Але я не думаю, що пропорційно ви побачите щось подібне до того, що ми щойно побачили", - продовжив Трамп.
За даними CNN, менше третини федерального бюджету у 2024 фінансовому році становлять дискреційні видатки, які щорічно затверджує Конгрес. Майже половина дискреційних видатків іде на оборонні програми.
На запитання журналістів про те, чи є щось, чого Маск не може торкатися, президент відповів, що вони це не обговорювали, але він диктує, у яких сферах має працювати Маск. Трамп сказав, що він "вибере мету" і скаже Маску і його співробітникам, щоб вони вивчили її.
"Можуть бути області, які ми не будемо вивчати, але я думаю, що все родюче. Я дав йому вказівку зайнятися освітою, армією, зайнятися іншими справами в міру просування, і вони виявляють величезну кількість шахрайства, зловживань, розтрат і всього такого", - резюмував Трамп.
Нагадаємо, що Ілона Маска, який активно підтримав передвиборчу кампанію Трампа, призначили спеціальним державним службовцем під керівництвом президента. Він не є волонтером або штатним федеральним службовцем.
Згідно з інформацією Міністерства юстиції, спеціальний держслужбовець - це "будь-хто, хто працює або, як очікується, працюватиме на уряд протягом 130 днів або менше протягом 365-денного періоду".
Детальніше про мільярдера Маска і його діяльність - читайте в матеріалі РБК-Україна "Сірий кардинал Трампа. Куди заведуть Ілона Маска його нападки на Європу і Канаду".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.