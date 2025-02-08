Трамп поручил Маску провести аудит расходов на Пентагон и образование

Президент США Дональд Трамп поручил миллиардеру Илону Маску пересмотреть "практически все", включая расходы на Пентагон и образование. Глава Белого дома отметил, что некоторые вещи "довольно плохи".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В ходе пресс-конференции корреспондент издания спросила, поручил ли Трамп Илону Маску, пересмотреть расходы на Пентагон, учитывая, "что это самые большие дискреционные расходы". Президент США ответил следующее.
"Да, я это сделал. Пентагон, образование, практически все... Я поручил ему проверить образование, проверить Пентагон, то есть военную сферу. И, знаете, к сожалению, вы найдете некоторые вещи, которые довольно плохи. Но я не думаю, что пропорционально вы увидите что-то подобное тому, что мы только что увидели", - продолжил Трамп.
По данным CNN, менее трети федерального бюджета в 2024 финансовом году составляют дискреционные расходы, которые ежегодно утверждает Конгресс. Почти половина дискреционных расходов идет на оборонные программы.
На вопрос журналистов о том, есть ли что-то, чего Маск не может касаться, президент ответил, что они это не обсуждали, но он диктует, в каких областях должен работать Маск. Трамп сказал, что он "выберет цель" и скажет Маску и его сотрудникам, чтобы они изучили ее.
"Могут быть области, которые мы не будем изучать, но я думаю, что все плодородно. Я дал ему указание заняться образованием, армией, заняться другими делами по мере продвижения, и они обнаруживают огромное количество мошенничества, злоупотреблений, растрат и всего такого", - резюмировал Трамп.
Напомним, что Илона Маска, который активно поддержал предвыборную кампанию Трампа, назначили специальным государственным служащим под руководством президента. Он не является волонтером или штатным федеральным служащим.
Согласно информации Министерства юстиции, специальный госслужащий - это "любой, кто работает или, как ожидается, будет работать на правительство в течение 130 дней или меньше в течение 365-дневного периода".
Подробнее о миллиардере Маске и его деятельности - читайте в материале РБК-Украина "Серый кардинал Трампа. Куда заведут Илона Маска его нападки на Европу и Канаду".
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