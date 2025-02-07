Трамп допустив зустріч із Зеленським наступного тижня

Остання зустріч Зеленського із Трампом

Нагадаємо, востаннє президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп бачилися 7 грудня у Парижі, коли там проходила церемонія відкриття собору Паризької Богоматері. У зустрічі також взяв участь президент Франції Еммануель Макрон.

За даними Reuters, під час переговорів голова української держави пояснював Трампу потребу у гарантіях безпеки, оскільки недостатньо просто припинити вогонь.

При цьому видання з посиланням на власні джерела писало, що Зеленський намагався пояснити Трампу, що російський диктатор Володимир Путін "вже не той, що був у 2017-му".

До слова, кілька днів тому керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів переговори з радником президента США з національної безпеки Майком Волтцем. Сторони обговорили організацію контактів між президентом Володимиром Зеленським та президентом Дональдом Трампом "найближчим часом".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.