Трамп допустил встречу с Зеленским на следующей неделе

Последняя встреча Зеленского с Трампом

Напомним, последний раз президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп виделись 7 декабря в Париже, когда там проходила церемония открытия собора Парижской Богоматери. Во встрече также участвовал президент Франции Эммануэль Макрон.

По данным Reuters, в ходе переговоров глава украинского государства объяснял Трампу потребность в гарантиях безопасности, поскольку недостаточно просто прекратить огонь.

При этом издание со ссылкой на собственные источники писало, что Зеленский пытался объяснить Трампу, что российский диктатор Владимир Путин "уже не тот, что был в 2017-м".

К слову, несколько дней назад руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцом. Стороны обсудили организацию контактов между президентом Владимиром Зеленским и президентом Дональдом Трампом "в ближайшее время".

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