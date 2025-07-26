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Трамп допустив провал угоди з Канадою: Вашингтон готовий до тарифної війни

Субота 26 липня 2025 05:13
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Трамп допустив провал угоди з Канадою: Вашингтон готовий до тарифної війни Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка, можливо, не досягне торговельної угоди з Канадою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Перед від'їздом до Шотландії Трамп припустив, що його адміністрація може встановити ставку тарифу в односторонньому порядку. Він сказав журналістам таке:

"Нам не дуже-то щастить із Канадою. Думаю, Канада може стати країною, де обмежаться лише тарифами, а не справжніми переговорами", - заявив президент США.

Як пише Reuters, канадські офіційні особи дедалі ясніше дали зрозуміти, що ймовірність укладення угоди до 1 серпня вкрай мала.

Зокрема, федеральний міністр уряду Домінік Леблан, який відповідає за торгівлю між США і Канадою, зробив журналістам у Вашингтоні заяву.

Він сказав, що після двох днів переговорів, "ми додали прогресу, але на нас чекає ще багато роботи".

Також Леблан заявив, що Канада виділить необхідний час, щоб укласти максимально вигідну угоду.

Тижнем раніше канадський прем'єр Марк Карні дав зрозуміти, що Канаді, можливо, не вдасться переконати США скасувати всі санкції.

Reuters зазначає, що обидві країни намагаються укласти торговельну угоду до 1 серпня, коли Вашингтон пригрозив запровадити 35% мита на всі канадські товари, які не підпадають під торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою.

Reuters зазначає, що обидві країни намагаються укласти торговельну угоду до 1 серпня, коли Вашингтон пригрозив запровадити 35% мита на всі канадські товари, які не підпадають під торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою.

Також нагадаємо, що на початку липня посол США в Канаді Піт Хекстр заявив, що з оптимізмом дивиться на торгові переговори між Америкою та Канадою. Він казав, що вважає, що угоду незабаром буде досягнуто.

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Сполучені Штати Америки Канада Дональд Трамп
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