Трамп допустив провал угоди з Канадою: Вашингтон готовий до тарифної війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка, можливо, не досягне торговельної угоди з Канадою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Перед від'їздом до Шотландії Трамп припустив, що його адміністрація може встановити ставку тарифу в односторонньому порядку. Він сказав журналістам таке:

"Нам не дуже-то щастить із Канадою. Думаю, Канада може стати країною, де обмежаться лише тарифами, а не справжніми переговорами", - заявив президент США.

Як пише Reuters, канадські офіційні особи дедалі ясніше дали зрозуміти, що ймовірність укладення угоди до 1 серпня вкрай мала.

Зокрема, федеральний міністр уряду Домінік Леблан, який відповідає за торгівлю між США і Канадою, зробив журналістам у Вашингтоні заяву.

Він сказав, що після двох днів переговорів, "ми додали прогресу, але на нас чекає ще багато роботи".

Також Леблан заявив, що Канада виділить необхідний час, щоб укласти максимально вигідну угоду.

Тижнем раніше канадський прем'єр Марк Карні дав зрозуміти, що Канаді, можливо, не вдасться переконати США скасувати всі санкції.

Reuters зазначає, що обидві країни намагаються укласти торговельну угоду до 1 серпня, коли Вашингтон пригрозив запровадити 35% мита на всі канадські товари, які не підпадають під торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою.