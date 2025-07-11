Трамп ввів 35% мито для Канади та анонсував нові податки для інших країн

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Truth Social та заяву премʼєр-міністра Канади Марка Карні.

За словами Трампа, наступного місяця Сполучені Штати запровадять 35% мито на імпорт з Канади.

У своїй заяві Трамп повідомив премʼєр-міністру Канади Марку Карні, що нова ставка набуде чинності 1 серпня і буде ще підвищена, якщо Канада вживе заходів у відповідь.

Тим часом Карні вже запевнив, що його уряд і надалі захищатиме канадських працівників і бізнес під час переговорів зі США.

"Канада досягла важливого прогресу у боротьбі з фентанілом у Північній Америці. Ми зобов'язуємося продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами, щоб рятувати життя та захищати громади в обох наших країнах", - зазначив він.

Зауважимо, що у своїй заяві Трамп також поскаржився на нібито потік фентанілу з Канади, а також на тарифні та нетарифні торговельні бар’єри, які, за його словами, шкодять американським виробникам молочної продукції та іншим.

Водночас в інтервʼю NBC News Трамп заявив, що планує запровадити загальні мита в 15% або 20% для більшості торговельних партнерів.

"Ми просто скажемо, що всі інші країни заплатять чи то 20%, чи 15%. Ми зараз це вирішимо", - сказав Трамп.