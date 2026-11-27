Глава Кремля Володимир Путін може приїхати на саміт G20 у Маямі, якщо захоче. Американський лідер також вважає, що війни в Україні могло б не бути, якби Росія залишилася у G8.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео виступу президента США Дональда Трампаю
Під час спілкування з журналістами Трамп повторив, що вірить у бажання Путіна завершити війну.
"Я думаю, що Путін хотів би, щоб війна закінчилася. Я в це вірю. А для танго потрібні двоє", - сказав він.
Президент США також допустив участь глави Кремля в саміті "Великої двадцятки", який відбудеться 14-15 грудня у Маямі.
"Якщо Путін хоче приїхати на саміт G20, він, звичайно, може це зробити. Декому це не сподобається", - зазначив Трамп.
Трамп знову повернувся до теми виключення Росії з G8 у 2014 році, після окупації Криму.
"Якби Путін залишився членом G8, можливо, зараз не було б війни в Україні. Путін був дуже ображений, коли це сталося. Обама хотів його виключити. Тепер це G7, і ми тільки й робимо, що говоримо про Росію", - заявив він.
За словами Трампа, на зустрічах лідерів обговорюють війну Росії проти України, і він пропонує запросити туди Москву.
"Я кажу: "Хіба не було б добре, якби Росія була присутня в цій залі?", - розповів президент США.
Водночас він наголосив, що діяв проти Росії жорстко. "Саме я запровадив проти Росії колосальні податки та санкції. Я був дуже жорстким щодо Росії", - заявив Трамп.
Нагадаємо, Трамп неодноразово заявляв, що був би радий бачити Путіна на саміті G20. Водночас він не знав, чи приїде глава Кремля.
Згодом журналісти запитали Трампа, чи запросить він на саміт і президента України Володимира Зеленського. Американський лідер відповів, що із задоволенням запросить Зеленського і не бачить у цьому проблеми.
У Кремлі ж поки не визначилися з поїздкою. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що рішення щодо участі Путіна в саміті ще не ухвалене. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що готовий поговорити з Путіним, якщо той приїде до Маямі.