Під час спілкування з журналістами Трамп повторив, що вірить у бажання Путіна завершити війну.

"Я думаю, що Путін хотів би, щоб війна закінчилася. Я в це вірю. А для танго потрібні двоє", - сказав він.

Президент США також допустив участь глави Кремля в саміті "Великої двадцятки", який відбудеться 14-15 грудня у Маямі.

"Якщо Путін хоче приїхати на саміт G20, він, звичайно, може це зробити. Декому це не сподобається", - зазначив Трамп.

Трамп знову повернувся до теми виключення Росії з G8 у 2014 році, після окупації Криму.

"Якби Путін залишився членом G8, можливо, зараз не було б війни в Україні. Путін був дуже ображений, коли це сталося. Обама хотів його виключити. Тепер це G7, і ми тільки й робимо, що говоримо про Росію", - заявив він.

За словами Трампа, на зустрічах лідерів обговорюють війну Росії проти України, і він пропонує запросити туди Москву.

"Я кажу: "Хіба не було б добре, якби Росія була присутня в цій залі?", - розповів президент США.

Водночас він наголосив, що діяв проти Росії жорстко. "Саме я запровадив проти Росії колосальні податки та санкції. Я був дуже жорстким щодо Росії", - заявив Трамп.