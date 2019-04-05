ru
ua

Трамп допустил введение пошлин на авто из Мексики


США введут пошлины, если Мексика не остановит наркотрафик

Президент США Дональд Трамп допускает введение пошлин на автомобили из Мексики. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, передает CBS News.

По его словам, США введут пошлины, если власти Мексики не предпримут меры для предотвращения нелегальной миграции и остановки наркотрафика.

"Если Мексика не поможет в борьбе с наркотрафиком, мы введем пошлины на их автомобили. Если наркотрафик не остановится, мы введем пошлины на автомобили. Если это не сработает, мы закроем границу… Я сделаю это; я не играю в игры", - заявил Трамп.

Он также добавил, что если Вашингтон решит ввести пошлины на импорт авто из Мексики, на первом этапе их уровень составит 25%.

Напомним, на этой неделе Трамп снова пригрозил Мексике закрытием границы.

"Конгресс должен собраться и немедленно ликвидировать лазейки на границе. В случае бездействия граница или большие ее участки будут закрыты. Это национальное чрезвычайное положение", - отметили Трамп.

Американский лидер пытается повлиять на Мехико, чтобы остановить потоки нелегальных мигрантов в США. В прошлом месяце новый караван нелегалов из Центральной Америки и Кубы начал движение с юга Мексики к границе с США.

Пенс: закупка Турцией С-400 у России - огромная угроза для НАТО В Техасе горит химический завод, есть погибший и пострадавшие
Читать все новости