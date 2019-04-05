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Трамп допустив введення мит на авто з Мексики

Новини » Політика    05.04.2019 - 08:53
Трамп допустив введення мит на авто з Мексики
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

США введуть мита, якщо Мексика не зупинить наркотрафік

Президент США Дональд Трамп допускає введення мит на автомобілі з Мексики. Про це він заявив на брифінгу в Білому домі, передає CBS News.

За його словами, США введуть мита, якщо влада Мексики не прийме заходи для запобігання нелегальній міграції та зупинки наркотрафіку.

"Якщо Мексика не допоможе в боротьбі з наркотрафіком, ми введемо мита на їх автомобілі. Якщо наркотрафік не зупиниться, ми введемо мита на автомобілі. Якщо це не спрацює, ми закриємо кордон ... Я зроблю це, бо я не граю в ігри", - заявив Трамп.

Він також додав, що якщо Вашингтон вирішить ввести мита на імпорт авто з Мексики, на першому етапі їх рівень складе 25%.

Нагадаємо, цього тижня Трамп знову пригрозив Мексиці закриттям кордону.

"Конгрес має зібратися і негайно ліквідувати лазівки на кордоні. У разі бездіяльності кордон або великі його ділянки будуть закриті. Це національний надзвичайний стан", - відзначили Трамп.

Американський лідер намагається вплинути на Мехіко, щоб зупинити потоки нелегальних мігрантів в США. Минулого місяця новий караван нелегалів з Центральної Америки і Куби почав рух з півдня Мексики до кордону з США.
 

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