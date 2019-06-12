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США планируют перекинуть в Польшу дополнительные войска

Новости » Политика    12.06.2019 - 03:00
США планируют перекинуть в Польшу дополнительные войска
Фото: военные США (Twitter/EPA)

В Польшу отправятся еще тысяча солдат к уже расположившимся там четырем тысячам

Соединенные Штаты перебросят в Польшу еще одну тысячу американских военных к уже находящимся там 4000 солдатам. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает издание Defence One.

Ссылаясь на свои источники, Defence One отмечает, что эта группа американских военных будет заниматься выполнением не боевых, а материально технических задач.

Переброска планируется в ходе визита президента Польши Анджея Дуды в США. Таким образом, всего на территории Польши будут базироваться около 5500 американских военнослужащих.

Отмечается, что с просьбой увеличить американское военное присутствие Дуда обращался осенью прошлого года. Президент Польши пообещал тогда потратить на создание военной базы "Форт Трамп" 1,5-2 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша на этой неделе обнародует соглашение с Соединенными Штатами об усилении американского военного присутствия в Польше.

Польша обнародует соглашение об усилении военного контингента США на этой неделе
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиПольшавоенная база
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