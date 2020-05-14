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Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 06:57
Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Предусматривается возможность введения санкций против КНР, если Пекин не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке коронавируса

Президент США Дональд Трамп намерен рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма о введении санкций в отношении Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Инициатива предполагает возможность введения санкций против КНР, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса.

"Я уважаю Линдси Грэма и обязательно изучу этот законопроект", - заявил Трамп.

Напомним, Федеральное бюро расследований США заявило о попытках Китая незаконно получить информацию об исследованиях коронавируса, которые проводят американские организации.

Также РБК-Украина писало, что США, наиболее пострадавшая от коронавируса страна, пытается сделать Китай главным и, по сути, единственным виновником пандемии. Речь идет и о введении санкций, и о разрыве экономических связей, что вполне укладывается в философию правления Трампа.

Пекин отвергает все обвинения. Несколько дней назад посол КНР в Берлине Ву Кен заявил, что Китай открыт для независимого международного расследования, которое поможет установить происхождение вируса.

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайДональд ТрампКоронавирус
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