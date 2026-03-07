ua en ru
Сб, 07 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп добре знає, хто з ким розмовляє: Гегсет про обмін розвідданими між РФ та Іраном

03:45 07.03.2026 Сб
2 хв
Глава Пентагону заявив, що Штати "відстежують усе" та враховують це у своїх бойових планах
aimg Маловічко Юлія
Трамп добре знає, хто з ким розмовляє: Гегсет про обмін розвідданими між РФ та Іраном Фото: очільник Пентагону Піт Гегсет (Getty Images)

Міністр оборони США Піт Хегсет прокоментував інформацію в ЗМІ про надання Росіє розвіддданих Ірану про пересування американських військ на Близькому Сході і не тільки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

Читайте також: Путін поговорив із президентом Ірану на тлі чуток про допомогу у війні зі США

Гегсет сказав, що США "відстежують усе" та враховують це у своїх бойових планах.

"Американський народ може бути впевнений, що їхній головнокомандувач добре знає, хто з ким розмовляє", – повідомив він.

"І все, що не повинно відбуватися, чи то публічно, чи через зворотні канали, стикається з серйозною проблемою", - додав керівник Пентагону.

На запитання про те, чи може американський народ очікувати, що розмови з росіянами зупинять їхню участь у конфлікті, Гегсет відповів, що Трамп "має унікальні стосунки з багатьма світовими лідерами, завдяки яким він може досягти того, чого інші президенти, зокрема Джо Байден, ніколи не змогли б досягти".

Ще Гегсет відповів, чи наражає участь Росії на небезпеку американський персонал:

"Ми наражаємо на небезпеку інших хлопців, і це наша робота. Тож нас це не хвилює… Але єдині, кому зараз потрібно турбуватися, це іранці, які думають, що виживуть", - підсумував високопосадовець.

РФ зливає розвіддані Ірану?

Раніше в п'ятницю кілька джерел, зокрема високопосадовець, повідомили CBS News, що Росія надає Ірану розвідувальні дані про позиції США на Близькому Сході. Вперше ця інорфмація з'явилась y виданні The Washimgton Post.

У Трампа прокоментували можливий обмін даними між РФ та Іраном, що дає можливість ісламській державі завдавати ударів по американським військовим базам. Спікер Білого дому Керолайн Левітт сказала. що навіть якщо це правда, це "не має значення".

Щодо того, чи висловлювався Трамп щодо можоивого обміну даними між Росією та Іраном, Левітт повідомила, що надасть можливість президенту прокоментувати це.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Іран Піт Гегсет
Новини
Скандал з Угорщиною: навіщо Орбану захоплення інкасаторів і чи буде дефіцит валюти в Україні
Скандал з Угорщиною: навіщо Орбану захоплення інкасаторів і чи буде дефіцит валюти в Україні
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС