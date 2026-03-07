Трамп добре знає, хто з ким розмовляє: Гегсет про обмін розвідданими між РФ та Іраном

Міністр оборони США Піт Хегсет прокоментував інформацію в ЗМІ про надання Росіє розвіддданих Ірану про пересування американських військ на Близькому Сході і не тільки.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

Гегсет сказав, що США "відстежують усе" та враховують це у своїх бойових планах.

"Американський народ може бути впевнений, що їхній головнокомандувач добре знає, хто з ким розмовляє", – повідомив він.

"І все, що не повинно відбуватися, чи то публічно, чи через зворотні канали, стикається з серйозною проблемою", - додав керівник Пентагону.

На запитання про те, чи може американський народ очікувати, що розмови з росіянами зупинять їхню участь у конфлікті, Гегсет відповів, що Трамп "має унікальні стосунки з багатьма світовими лідерами, завдяки яким він може досягти того, чого інші президенти, зокрема Джо Байден, ніколи не змогли б досягти".

Ще Гегсет відповів, чи наражає участь Росії на небезпеку американський персонал:

"Ми наражаємо на небезпеку інших хлопців, і це наша робота. Тож нас це не хвилює… Але єдині, кому зараз потрібно турбуватися, це іранці, які думають, що виживуть", - підсумував високопосадовець.