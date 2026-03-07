Трамп добре знає, хто з ким розмовляє: Гегсет про обмін розвідданими між РФ та Іраном
Міністр оборони США Піт Хегсет прокоментував інформацію в ЗМІ про надання Росіє розвіддданих Ірану про пересування американських військ на Близькому Сході і не тільки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в інтерв'ю CBS News.
Гегсет сказав, що США "відстежують усе" та враховують це у своїх бойових планах.
"Американський народ може бути впевнений, що їхній головнокомандувач добре знає, хто з ким розмовляє", – повідомив він.
"І все, що не повинно відбуватися, чи то публічно, чи через зворотні канали, стикається з серйозною проблемою", - додав керівник Пентагону.
На запитання про те, чи може американський народ очікувати, що розмови з росіянами зупинять їхню участь у конфлікті, Гегсет відповів, що Трамп "має унікальні стосунки з багатьма світовими лідерами, завдяки яким він може досягти того, чого інші президенти, зокрема Джо Байден, ніколи не змогли б досягти".
Ще Гегсет відповів, чи наражає участь Росії на небезпеку американський персонал:
"Ми наражаємо на небезпеку інших хлопців, і це наша робота. Тож нас це не хвилює… Але єдині, кому зараз потрібно турбуватися, це іранці, які думають, що виживуть", - підсумував високопосадовець.
РФ зливає розвіддані Ірану?
Раніше в п'ятницю кілька джерел, зокрема високопосадовець, повідомили CBS News, що Росія надає Ірану розвідувальні дані про позиції США на Близькому Сході. Вперше ця інорфмація з'явилась y виданні The Washimgton Post.
У Трампа прокоментували можливий обмін даними між РФ та Іраном, що дає можливість ісламській державі завдавати ударів по американським військовим базам. Спікер Білого дому Керолайн Левітт сказала. що навіть якщо це правда, це "не має значення".
Щодо того, чи висловлювався Трамп щодо можоивого обміну даними між Росією та Іраном, Левітт повідомила, що надасть можливість президенту прокоментувати це.