Трамп про ядерну угоду з Іраном: попереду цікаві дні, ми на останніх хвилинах
Сполучені Штати Америки можуть підписати ядерну угоду з Іраном найближчим часом. Інакше станеться "щось інше", що "вирішить проблему".
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.
"Попереду - цікаві дні. Ми на останніх хвилинах. Ми не можемо дозволити їм (Ірану - ред.) мати ядерну зброю", - сказав Трамп.
Американський президент натякнув, що угода може бути укладена найближчим часом.
"Дещо станеться вже дуже скоро. Ви говоритимете про це дуже скоро. Я б радше хотів бачити мирну угоду (з Іраном, - ред.), ніж щось інше. Але щось інше може вирішити проблему", - зазначив Трамп.
Ядерна угода США та Ірану
Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном. Адже такий договір країни вже підписували у 2015 році, але Трамп вивів США з нього у 2018-му.
Згодом Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду щодо неядерного озброєння. Він воліє вирішити це дипломатичним шляхом замість можливого ведення бойових дій та бомбардування країни.
Раніше видання Bloomberg повідомляло, що в лютому цього року Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним звернувся до нього з проханням, щоб Росія була посередником у спілкуванні з Іраном з таких питань, як ядерна програма.
За інформацією Reuters, Трамп надіслав лідеру Ірану листа з пропозицією провести переговори щодо ядерної угоди.
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