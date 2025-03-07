Трамп про ядерну угоду з Іраном: попереду цікаві дні, ми на останніх хвилинах

Сполучені Штати Америки можуть підписати ядерну угоду з Іраном найближчим часом. Інакше станеться "щось інше", що "вирішить проблему".

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

"Попереду - цікаві дні. Ми на останніх хвилинах. Ми не можемо дозволити їм (Ірану - ред.) мати ядерну зброю", - сказав Трамп.

Американський президент натякнув, що угода може бути укладена найближчим часом.

"Дещо станеться вже дуже скоро. Ви говоритимете про це дуже скоро. Я б радше хотів бачити мирну угоду (з Іраном, - ред.), ніж щось інше. Але щось інше може вирішити проблему", - зазначив Трамп.