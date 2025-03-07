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Трамп о ядерном соглашении с Ираном: впереди интересные дни, мы на последних минутах

Пятница 07 марта 2025 20:47
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Трамп о ядерном соглашении с Ираном: впереди интересные дни, мы на последних минутах Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки могут подписать ядерное соглашение с Ираном в ближайшее время. Иначе произойдет "что-то другое", что "решит проблему".

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Впереди - интересные дни. Мы на последних минутах. Мы не можем позволить им (Ирану - ред.) иметь ядерное оружие", - сказал Трамп.

Американский президент намекнул, что соглашение может быть подписано в ближайшее время.

"Кое-что произойдет уже очень скоро. Вы будете говорить об этом очень скоро. Я бы скорее хотел видеть мирное соглашение (с Ираном, - ред.), чем что-то другое. Но что-то другое может решить проблему", - отметил Трамп.

Ядерное соглашение США и Ирана

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет подписать новое ядерное соглашение с Ираном. Ведь такой договор страны уже подписывали в 2015 году, но Трамп вывел США из него в 2018-м.

Впоследствии Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение по неядерному вооружению. Он предпочитает решить это дипломатическим путем вместо возможного ведения боевых действий и бомбардировки страны.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что в феврале этого года Трамп во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой, чтобы Россия была посредником в общении с Ираном по таким вопросам, как ядерная программа.

По информации Reuters, Трамп направил лидеру Ирана письмо с предложением провести переговоры о ядерном соглашении.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Иран Ядерное оружие
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