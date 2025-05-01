Трамп делікатно "прибрав" Волца з посади: що придумав на цей раз

Майк Волц залишив посади радника з національної безпеки президента США Дональда Трампа. Його обов'язки виконуватиме Марко Рубіо.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп повідомив у Truth Social.
"Я радий повідомити, що висуваю Майка Волца на посаду наступного посла Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй", - написав Трамп.
Трамп похвалив роботу Волца на посаді радника з національної безпеки, адже той "докладав усіх зусиль, щоб поставити інтереси нашої країни на перше місце".
Відомо, що тимчасово обов'язки радника з національної безпеки буде держсекретар Марко Рубіо, який паралельно продовжить роботу і в Держдепі.
"Разом ми продовжимо невпинно боротися за те, щоб Америка і весь світ знову стали безпечними. Дякуємо вам за увагу до цього питання", - написав Трамп.
Сьогодні видання CBS News з посиланням на джерела написало, що Майк Волц піде з посади радника президента США з нацбезпеки. Також повідомлялось, що звільнятися планує і його заступник Алекс Вонг.
Очікувалось, що вони подадуть у відставку протягом дня, хоча в Білому домі поки що не коментують ці чутки.
Слід зазначити, що Волц нещодавно опинився в центрі скандалу: він випадково додав у секретний чат Signal головного редактора The Atlantic, Джеффрі Голдберга, де обговорювалися удари США по Ємену.
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