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Трамп делікатно "прибрав" Волца з посади: що придумав на цей раз

Фото: Майк Волц (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Майк Волц залишив посади радника з національної безпеки президента США Дональда Трампа. Його обов'язки виконуватиме Марко Рубіо.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп повідомив у Truth Social.

"Я радий повідомити, що висуваю Майка Волца на посаду наступного посла Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй", - написав Трамп.

Трамп похвалив роботу Волца на посаді радника з національної безпеки, адже той "докладав усіх зусиль, щоб поставити інтереси нашої країни на перше місце".

Відомо, що тимчасово обов'язки радника з національної безпеки буде держсекретар Марко Рубіо, який паралельно продовжить роботу і в Держдепі.

"Разом ми продовжимо невпинно боротися за те, щоб Америка і весь світ знову стали безпечними. Дякуємо вам за увагу до цього питання", - написав Трамп.

Звільнення Волца

Сьогодні видання CBS News з посиланням на джерела написало, що Майк Волц піде з посади радника президента США з нацбезпеки. Також повідомлялось, що звільнятися планує і його заступник Алекс Вонг.

Очікувалось, що вони подадуть у відставку протягом дня, хоча в Білому домі поки що не коментують ці чутки.

Слід зазначити, що Волц нещодавно опинився в центрі скандалу: він випадково додав у секретний чат Signal головного редактора The Atlantic, Джеффрі Голдберга, де обговорювалися удари США по Ємену.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампМайк Волц