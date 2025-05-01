Трамп деликатно "убрал" Уолтца с должности: что придумал на этот раз

"Я рад сообщить, что выдвигаю Майка Уолтца на должность следующего посла Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций", - написал Трамп.

Трамп похвалил работу Уолтца на посту советника по национальной безопасности, ведь тот "прилагал все усилия, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место".

Известно, что временно обязанности советника по национальной безопасности будет исполнять госсекретарь Марко Рубио, который параллельно продолжит работу и в Госдепе.

"Вместе мы продолжим неустанно бороться за то, чтобы Америка и весь мир снова стали безопасными. Спасибо вам за внимание к этому вопросу", - написал Трамп.