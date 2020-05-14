Трамп дал прогноз по восстановлению экономики США

Президент США Дональд Трамп ожидает, что в третьем квартале 2020 начнется движение к восстановлению экономики, поскольку все больше штатов снова открываются для бизнеса. Об этом он сказал в интервью FOX Business.

По его словам, третий квартал будет переходным к росту. "Я называю это переходом к величию... Мы собираемся преуспеть в четвертом квартале, и я думаю, что в следующем году, со всеми стимулами, всеми вещами, которые мы сделали, я думаю, что у нас будет один из лучших экономических годов, которые у нас когда-либо были", сказал Трамп.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина правительство уже вложило в экономику около 3 трлн долларов стимулов.

Трамп также хочет, чтобы укрепление доллара сопровождало восстановление экономики.

"Это хорошее время, чтобы иметь сильный доллар, потому что весь мир, вы знаете, мы платим ноль процентов, верно. Этого тоже никогда не было. Мы платим так мало. Все хотят быть в долларе, потому что мы держали его сильным. Я бы сохранял его сильным", сказал он.

В то время как Трамп хвалит процентные ставки на нуле, он не исключает движение еще ниже, как Германия и Япония.

"Если они получат преимущество от отрицательных ставок, мы тоже должны. Я твердо убежден, что у нас должны быть отрицательные показатели", - сказал он, выступая перед журналистами в Белом доме.

У США была сильна экономика до того, как началась эпидемия коронавируса, которая закрыла отрасли, включая розничную торговлю, рестораны, авиакомпании и многие другие.

Уровень безработицы, недавно достигший рекордно низкого уровня в 3,5%, подскочил до 14,7% в апреле, когда более 33 млн человек остались без работы.

Как сообщало РБК-Украина, экономика США в первом квартале сократилась самыми быстрыми темпами со времен финансового кризиса 2008-2009 года. По предварительным данным министерства торговли США, валовой внутренний продукт упал на 4,8% в годовом исчислении за первый квартал 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. По прогнозу МВФ, в развитых странах падение экономики составит 6,1% за год, в т.ч. в США - на 5,9%