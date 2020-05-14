Трамп дав прогноз щодо відновлення економіки США

Президент США Дональд Трамп очікує, що в третьому кварталі 2020 почнеться рух до відновлення економіки, оскільки все більше штатів знову відкриваються для бізнесу. Про це він сказав в інтерв'ю FOX Business.

За його словами, третій квартал буде перехідним до зростання. "Я називаю це переходом до величі... Ми збираємося досягти успіху в четвертому кварталі, і я думаю, що в наступному році, з усіма стимулами, усіма речами, які ми зробили, я думаю, що у нас буде один з найкращих економічних років, які у нас були", - сказав Трамп.

За словами міністра фінансів США Стівена Мнучина уряд вже вклала в економіку близько 3 трлн доларів стимулів.

Трамп також хоче, щоб зміцнення долара супроводжувало відновлення економіки.

"Це гарний час, щоб мати сильний долар, тому що весь світ, ви знаєте, ми платимо нуль відсотків, вірно. Цього теж ніколи не було. Ми платимо так мало. Всі хочуть бути в доларах, тому що ми тримали його сильним. Я би зберігав його сильним", сказав він.

У той час як Трамп хвалить процентні ставки на нулі, він не виключає рух ще нижче, як Німеччина і Японія.

"Якщо вони отримають перевагу від негативних ставок, ми теж повинні. Я твердо переконаний, що у нас повинні бути негативні показники", - сказав він, виступаючи перед журналістами у Білому домі.

У США була сильна економіка до того, як почалася епідемія коронавірусу, яка закрила галузі, включаючи роздрібну торгівлю, ресторани, авіакомпанії і багато інших.

Рівень безробіття, який нещодавно досяг рекордно низького рівня в 3,5%, підскочив до 14,7% у квітні, коли понад 33 млн людей залишилися без роботи.

Як повідомляло РБК-Україна, економіка США у першому кварталі скоротилася найшвидшими темпами з часів фінансової кризи 2008-2009 року. За попередніми даними міністерства торгівлі США, валовий внутрішній продукт впав на 4,8% в річному обчисленні за перший квартал 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світової економіки на 3,0% в 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років. За прогнозом МВФ, в розвинених країнах падіння економіки складе 6,1% за рік, у т. ч. в США - на 5,9%