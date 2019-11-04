Суд обязал компанию Трампа раскрыть налоговую отчетность

Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

Налоговая отчетность будет добавлена к уголовному делу в отношении выплат американским актрисам

Апелляционный суд в Соединенных Штатах Америки удовлетворил иск окружного прокурора Нью-Йорка Сайруса Вэнса и обязал компанию президента Дональда Трампа Mazars USA предоставить нью-йоркским прокурорам свою налоговую отчетность.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Отмечается, что прокурор требовал у Mazars USA налоговую отчетность и связанную документацию по 2011-2018 годам.

Она будет добавлена к уголовному делу в отношении незаконных выплат американским актрисам Сторми Дэниелс и Карен Макдугал. Они утверждают, что Дональд Трамп заплатил им после интимных отношений за их молчание.

Представители Трампа сказали, что выполнение решения суда нанесет "непоправимый ущерб", и заявили, что обжалуют решение.

Издание предполагает, что теперь дело могут рассматривать в Верховном суде, где сейчас большинство судей являются представителями Республиканской партии.

Сам Трамп заявил, что решение Апелляционного суда является частью политического заговора против него.

Напомним, в Вашингтоне окружной судья вынес решение в пользу комитета Палаты представителей Соединненых Штатов Америки, который запрашивал финансовые документы президента Дональда Трампа у его бухгалтерской фирмы. Судья Амит Мехта также отклонил просьбу Трампа отложить принятие решения до апелляции.

Кроме того, в начале мая Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям президента Дональда Трампа. Министр финансов Стивен Мнучин назвал просьбу беспрецедентной, в связи с которым "возникают серьезные вопросы конституционного характера, решение которых может иметь далеко идущие последствия для всех налогоплательщиков".