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Трамп через Верховний суд хоче скасувати вимогу про доступ до податкових декларацій

Новини » Політика     15.11.2019 - 03:50
Трамп через Верховний суд хоче скасувати вимогу про доступ до податкових декларацій
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Юристи Трампа вважають, що вимога суду про доступ до декларацій є неконституційною

Юристи президента Сполучених Штатів Дональда Трампа звернулися до Верховного Суду, аби скасувати вимогу про доступ до податкових декларацій Трампа в період з 2011 по 2018 роки. Про це передає The Hill.

У рамках розслідування імпічменту Трампа суд другого округу за повісткою, виданою окружним прокурором Нью-Йорка, ухвалив рішення про вимогу такого доступу.

Проте адвокат Джей Секулов назвав рішення суду неправильним і таким, що суперечить Конституції США.

"У нашій петиції ми наполягаємо, що повістка порушує Конституцію США, й тому не має сили. Ми сподіваємось, що Верховний Суд забезпечить перегляд цієї важливої конституційної справи та скасує небезпечне і руйнівне рішення апеляційного суду", - заявив юрист.

Зазначимо, що у понеділок Федеральний суддя відхилив клопотання юристів президента США, які вимагали заблокувати закон штату Нью-Йорк, який дозволяє Конгресу розглядати податкові декларації резидентів, у тому числі - Дональда Трампа.

Також раніше адвокатам Трампа відмовив апеляційний суд Мангеттена. Юристи хотіли заблокувати повістку окружної прокуратури, яка вимагала податкові декларації Дональда Трампа за останні вісім років.

Нагадаємо, Апеляційний суд у США задовольнив позов окружного прокурора Нью-Йорка Сайруса Венса і зобов'язав компанію президента Дональда Трампа Mazars USA надати нью-йоркським прокурорам свою податкову звітність.

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