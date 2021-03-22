UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Трамп через два-три месяца представит собственную соцсеть

Автор: Инна Собора

Бывший президент США Дональд Трамп планирует вернутся в социальные сети. Для этого он создаст свою собственную платформу.

Об этом сообщает Fox News.

Советник Трампа Джейсон Миллер рассказал, что возвращение Трампа ожидается через два-три месяца.

"Я действительно думаю, что мы увидим, как президент Трамп вернется в социальные сети, вероятно, через два или три месяца здесь, со своей собственной платформой", - сообщил Миллер.

Он добавил, что соцсеть станет одной из самых популярных, и что "все будут ждать, что же там сообщит Трамп".

Напомним, 9 января соцсеть Twitter заблокировала аккаунт тогда еще президента США Дональда Трампа. На такой шаг пошли из-за беспорядков в Вашингтоне и вторжения в Капитолий сторонников Трампа. Считают, что именно заявления Трампа в соцсетях спровоцировали беспорядки.

РБК-Украина писало, что компания Twitter не планирует восстанавливать доступ Трампа к социальной сети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дональд Трампсоцсеть
Читайте также
Состояние Трампа за время его президентства сократилось на четверть
"У нас есть шанс вернуть Белый дом". Трамп вновь заявил о "сфальсифицированных" выборах
Прогноз погоды