Трамп через два-три месяца представит собственную соцсеть

Бывший президент США Дональд Трамп планирует вернутся в социальные сети. Для этого он создаст свою собственную платформу.
Об этом сообщает Fox News.
Советник Трампа Джейсон Миллер рассказал, что возвращение Трампа ожидается через два-три месяца.
"Я действительно думаю, что мы увидим, как президент Трамп вернется в социальные сети, вероятно, через два или три месяца здесь, со своей собственной платформой", - сообщил Миллер.
Он добавил, что соцсеть станет одной из самых популярных, и что "все будут ждать, что же там сообщит Трамп".
Напомним, 9 января соцсеть Twitter заблокировала аккаунт тогда еще президента США Дональда Трампа. На такой шаг пошли из-за беспорядков в Вашингтоне и вторжения в Капитолий сторонников Трампа. Считают, что именно заявления Трампа в соцсетях спровоцировали беспорядки.
РБК-Украина писало, что компания Twitter не планирует восстанавливать доступ Трампа к социальной сети.