Трамп через два-три місяці представить власну соцмережу

Колишній президент США Дональд Трамп планує повернуться в соціальні мережі. Для цього він створить свою власну платформу.
Про це повідомляє Fox News.
Радник Трампа Джейсон Міллер розповів, що повернення Трампа очікується через два-три місяці.
"Я дійсно думаю, що ми побачимо, як президент Трамп повернеться в соціальні мережі, ймовірно, через два або три місяці тут, зі своєю власною платформою", - повідомив Міллер.
Він додав, що соцмережа стане однією з найпопулярніших, і що "всі будуть чекати, що ж там повідомить Трамп".
Нагадаємо, 9 січня соцмережа Twitter заблокувала акаунт тоді ще президента США Дональда Трампа. На такий крок пішли з-за заворушень у Вашингтоні і вторгнення в Капітолій прихильників Трампа. Вважають, що саме заяви Трампа в соцмережах спровокували заворушення.
РБК-Україна писала, що компанія Twitter не планує відновлювати доступ Трампа до соціальної мережі.