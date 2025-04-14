Трамп чекає "хороших пропозицій" про перемир'я на тлі ударів РФ по мирних українцях

Удари Росії

Така заява Трампа прозвучала на тлі жорстоких ударів Росії по мирних містах України.

Зокрема, 4 квітня Росія вдарила балістикою з касетною бойовою частиною по житловому району Кривого Рогу. Вибух прогримів просто біля дитячого майданчика. Унаслідок такого обстрілу загинули 19 людей, серед яких дев'ятеро дітей.

При цьому вчора, 13 квітня, окупанти запустили дві балістичні ракети по Сумах. Там уже відомо про щонайменше 35 загиблих, серед яких 11-річний хлопчик і 17-річний підліток.

Як у випадку з Кривим Рогом, так і у випадку з Сумами росіяни нафантазували "нараду" українських військових або офіцерів НАТО.

Зі свого боку Трамп назвав удар Росії по Сумах "помилкою".

До речі, повне перемир'я між Україною та Росією не починається, оскільки диктатор Володимир Путін висунув низку умов, які значно послаблять ЗСУ. Зокрема, глава Кремля вимагає, щоб Україна повністю зупинила мобілізацію на час перемир'я.

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