Трамп частично запретил иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о временной остановке иммиграции в США. Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

По словам Трампа, мера принята в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса.

"Чтобы защитить наших замечательных американских работников, я только что подписал указ о временной приостановке иммиграции в США. Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии после открытия экономики. Мы также сбережем наши медицинские ресурсы. Мы должны заботиться о наших пациентах, рабочих, поэтому мы это сделали", - сказал он.

Как пояснили в Белом доме, исключение будет сделано для врачей и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом.

Президент США подчеркнул, что может и ужесточить, и смягчить положения указа в будущем, в том числе ближайшем.

Напомним, 20 апреля Трамп заявил, что распорядился прекратить выдачу виз для иммигрантов - чтобы защитить рабочие места для американских граждан.

Позже Трамп заявил, что его распоряжение об иммиграции будет применяться временно и только к получателям грин-карт.