Трамп частково заборонив імміграцію в США

Президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасову зупинці імміграції в США. Про це він заявив під час прес-конференції, повідомляє РБК-Україна.

За словами Трампа, захід вжитий в умовах дефіциту робочих місць у країні через пандемію коронавірусу.

"Щоб захистити наших чудових американських працівників, я тільки що підписав указ про тимчасове припинення імміграції в США. Це гарантує, що безробітні американці з усіх верств суспільства будуть першими в черзі на вакансії після відкриття економіки. Ми також збережемо наші медичні ресурси. Ми повинні піклуватися про наших пацієнтів, робітників, тому ми це зробили", - сказав він.

Як пояснили в Білому домі, виняток буде зроблено для лікарів та інших працівників, чия допомога необхідна в боротьбі з коронавірусом.

Президент США підкреслив, що може і посилити, і пом'якшити положення указу в майбутньому, в тому числі найближчому.

Нагадаємо, 20 квітня Трамп заявив, що розпорядився припинити видачу віз для іммігрантів - щоб захистити робочі місця для американських громадян.

Пізніше Трамп заявив, що його розпорядження про імміграцію буде застосовуватися тимчасово і тільки до одержувачів грін-карт.