Трамп буде тиснути на Європу через витрати в рамках НАТО, - Волтц

Американський президент Дональд Трамп тиснутиме на європейських союзників по НАТО, щоб ті збільшили витрати на оборони. До нового рівня в 5% ВВП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника президента США з нацбезпеки Майка Волтца для The New York Post.
За його словами, Трамп "абсолютно правий", коли вимагає від союзників більше інвестувати в оборону.
"Зараз, коли на порозі найбільший конфлікт з часів Другої світової війни, Європі саме час продемонструвати свою прихильність до нашого альянсу, збільшивши свої витрати щонайменше до 5% ВВП. Ми будемо продовжувати вести прямі і відверті розмови, щоб змусити членів НАТО збільшити свою частку тягаря", - додав Волтц.
Спеціальний представник президента з особливих місій Рік Гренелл також зазначив, що "небезпечно підривати НАТО, не виплачуючи справедливу частку своїх зобов'язань".
Зазначимо, у 2014 році країни НАТО домовилися збільшити оборонні витрати до 2% ВВП. Однак досі вісім країн не досягли цільового показника.
Нагадаємо, минулого тижня Трамп закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП. За його словами, раніше саме США компенсували різницю у фінансуванні, але вважає це несправедливим.
Литва та Естонія вже погодилися збільшити витрати. Глава Європейської ради Антоніу Кошта впевнений, що європейські всі європейські країни НАТО узгодять рішення на наступному саміті альянсу, який влітку пройде у Вашингтоні.
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