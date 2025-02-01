Трамп будет давить на Европу из-за расходов в рамках НАТО, - Волтц

По его словам, Трамп "абсолютно прав", когда требует от союзников больше инвестировать в оборону.

"Сейчас, когда на пороге крупнейший конфликт со времен Второй мировой войны, Европе самое время продемонстрировать свою приверженность нашему альянсу, увеличив свои расходы как минимум до 5% ВВП. Мы будем продолжать вести прямые и откровенные разговоры, чтобы заставить членов НАТО увеличить свою долю бремени", - добавил Волтц.

Специальный представитель президента по особым миссиям Рик Гренелл также отметил, что "опасно подрывать НАТО, не выплачивая справедливую долю своих обязательств".

Отметим, в 2014 году страны НАТО договорились увеличить оборонные расходы до 2% ВВП. Однако до сих пор восемь стран не достигли целевого показателя.