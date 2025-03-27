Трамп не буде призначати конгресвумен Стефанік послом США в ООН

Президент США Дональд Трамп передумав призначати конгресвумен Еліс Стефанік постпредом при ООН. Він попросив залишитися її в Конгресі, щоб не послаблювати республіканську більшість в Палаті представників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа у його соцмережі Truth Social.
"Просуваючи наш порядок денний "Америка понад усе" важливо, щоб ми зберегли адже республіканське місце в Конгресі", - пише президент США.
Він додав, що попросив Еліс Стефанік "залишитися в Конгресі", щоб вона допомогла "досягти історичного зниження податків, величезної кількості робочих місць, рекордного економічного зростання, безпечного кордону, енергетичного домінування, миру через силу та багато іншого".
"Маючи дуже щільну більшість, я не хочу ризикувати, аби хтось інший претендував на місце Еліс", - наголосив американський лідер.
Дональд Трамп вважає, що "є й інші люди, які можуть добре працювати" в ООН. Водночас він зазначив, що спікер нижньої палати Конгресу Майк Джонсон "у захваті" від його рішення. Також президент США поінформував, що в майбутньому все ж запропонує Стефанік якусь посаду в його адміністрації.
"Вона абсолютно фантастична", - резюмував він.
Нагадаємо, що Еліс Стефаник будучи кандидатом на посаду посла США в ООН, у січні заявила, що підтримуватиме місію президента Трампа для завершення війни Росії проти України. Зокрема, зазначила, що просуватиме його концепцію "мир через силу".
Також вона заявила, що має "великий досвід стримування Росії" та протидії їй. Так, під час президентського терміну Трампа, Стефаник "голосувала за надання оборонної смертоносної допомоги Україні".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.