Трамп не буде призначати конгресвумен Стефанік послом США в ООН

"Просуваючи наш порядок денний "Америка понад усе" важливо, щоб ми зберегли адже республіканське місце в Конгресі", - пише президент США.

Він додав, що попросив Еліс Стефанік "залишитися в Конгресі", щоб вона допомогла "досягти історичного зниження податків, величезної кількості робочих місць, рекордного економічного зростання, безпечного кордону, енергетичного домінування, миру через силу та багато іншого".

"Маючи дуже щільну більшість, я не хочу ризикувати, аби хтось інший претендував на місце Еліс", - наголосив американський лідер.

Дональд Трамп вважає, що "є й інші люди, які можуть добре працювати" в ООН. Водночас він зазначив, що спікер нижньої палати Конгресу Майк Джонсон "у захваті" від його рішення. Також президент США поінформував, що в майбутньому все ж запропонує Стефанік якусь посаду в його адміністрації.

"Вона абсолютно фантастична", - резюмував він.