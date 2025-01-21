Майбутній посол США в ООН пообіцяла підтримувати місію Трампа для завершення війни в Україні

Кандидат на посаду посла США в ООН Еліз Стефанік підтримуватиме місію президента Дональда Трампа для завершення війни Росії проти України. Зокрема, просуватиме його концепцію "мир через силу".

Про це Стефанік заявила під час слухання у Сенаті США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Стефанік розповіла, як використовуватиме свою роль в ООН у питанні завершення війни в Україні.

"Мої зусилля полягатимуть у підтримці місії президента Трампа щодо вирішення цього питання та стримування Росії в довгостроковій перспективі", - сказала вона.

За словами Стефанік, у неї "великий досвід стримування Росії, протидії їй, зокрема під час президентського терміну Трампа, коли вона голосувала за надання оборонної смертоносної допомоги Україні".

"Я вважаю, що мир через силу - це наше найсильніше стримування, і я дуже пишаюся тим, що під час першого терміну президента Трампа він був єдиним президентом, за якого Путін не вторгся в іншу країну завдяки цьому сильному лідерству, заснованому на мирі через силу", - зазначила майбутній посол США в ООН.

Відповідаючи на запитання, як вона збирається притягнути Росію до відповідальності, Стефанік сказала, що працюватиме з Радою національної безпеки Білого дому і Кабінетом Трампа, "щоб використати цю позицію в ООН для підтримки його стратегії та надати йому максимальну гнучкість, щоб довести справу до вирішення".