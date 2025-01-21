ua en ru
Вт, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Майбутній посол США в ООН пообіцяла підтримувати місію Трампа для завершення війни в Україні

Вівторок 21 січня 2025 19:29
UA EN RU
Майбутній посол США в ООН пообіцяла підтримувати місію Трампа для завершення війни в Україні Фото: кандидат на посаду посла США в ООН Еліз Стефанік (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кандидат на посаду посла США в ООН Еліз Стефанік підтримуватиме місію президента Дональда Трампа для завершення війни Росії проти України. Зокрема, просуватиме його концепцію "мир через силу".

Про це Стефанік заявила під час слухання у Сенаті США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Стефанік розповіла, як використовуватиме свою роль в ООН у питанні завершення війни в Україні.

"Мої зусилля полягатимуть у підтримці місії президента Трампа щодо вирішення цього питання та стримування Росії в довгостроковій перспективі", - сказала вона.

За словами Стефанік, у неї "великий досвід стримування Росії, протидії їй, зокрема під час президентського терміну Трампа, коли вона голосувала за надання оборонної смертоносної допомоги Україні".

"Я вважаю, що мир через силу - це наше найсильніше стримування, і я дуже пишаюся тим, що під час першого терміну президента Трампа він був єдиним президентом, за якого Путін не вторгся в іншу країну завдяки цьому сильному лідерству, заснованому на мирі через силу", - зазначила майбутній посол США в ООН.

Відповідаючи на запитання, як вона збирається притягнути Росію до відповідальності, Стефанік сказала, що працюватиме з Радою національної безпеки Білого дому і Кабінетом Трампа, "щоб використати цю позицію в ООН для підтримки його стратегії та надати йому максимальну гнучкість, щоб довести справу до вирішення".

Нагадаємо, у листопаді 2024 року обраний президент США Дональд Трамп висунув кандидата на посаду постійного представника США в ООН. Ним стала конгресвумен Еліз Стефанік.

Зокрема, вона стала одним з авторів законопроекту, що передбачає санкції проти фінансового та енергетичного секторів Росії та збільшення військової допомоги США Україні перед вторгненням РФ.

Але водночас конгресвумен голосувала проти виділення Україні нового фінансування у розмірі 61 мільярда доларів цього року.

Вона виправдала таке рішення тим, що хоч і підтримує ідею військової допомоги Україні, вона не може виступати за надання додаткових коштів на нелетальну допомогу в умовах кризи на кордоні США та Мексики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
NEWS
У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів та аспірантів
У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів та аспірантів
DAILY
Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою