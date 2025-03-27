Трамп не будет назначать конгрессвумен Стефаник послом США в ООН

"Продвигая нашу повестку дня "Америка превыше всего" важно, чтобы мы сохранили ведь республиканское место в Конгрессе", - пишет президент США.

Он добавил, что попросил Элис Стефаник "остаться в Конгрессе", чтобы она помогла "достичь исторического снижения налогов, огромного количества рабочих мест, рекордного экономического роста, безопасной границы, энергетического доминирования, мира через силу и многое другое".

"Имея очень плотное большинство, я не хочу рисковать, чтобы кто-то другой претендовал на место Элис", - подчеркнул американский лидер.

Дональд Трамп считает, что "есть и другие люди, которые могут хорошо работать" в ООН. В то же время он отметил, что спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон "в восторге" от его решения. Также президент США проинформировал, что в будущем все же предложит Стефаник какую-то должность в его администрации.

"Она абсолютно фантастическая", - резюмировал он.