Трамп не буде підтримувати Путіна: Подоляк пояснив причину

За його словами, Трамп буде діяти виключно виходячи з репутаційного прагматизму. В рамках цієї логіку немає сенсу підтримувати ініціативи Путіна, оскільки тоді новообраний президент США буде другим номером. Трамп у свою чергу не буде цього робити.

Подоляк додав, що навіть якщо є підтримка ініціатив, і так чи інакше буде змінено формулювання, однак в результаті це всеодно будуть ініціативи Путіна. Це означає, що "ти будеш грати другим номером".

"Я собі зовсім не уявляю. Враховуючи знову ж таки, біографію пана Трампа, враховуючи його ключові акценти, які він завжди робить, то грати другим номером він точно не буде. Тільки першим. І тому вся ініціатива від Трампа вона буде зовсім інакше виглядати, ніж те, що пропонує суб'єкт на прізвище Путін", - заявив Подоляк.