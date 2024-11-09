Трамп не буде підтримувати Путіна: Подоляк пояснив причину

Новообраний президент США Дональд Трамп не буде підтримувати ініціативи російського диктатора Володимира Путіна. Він не може грати другим номером.
Про це заявив радник керівника Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми-Україна".
За його словами, Трамп буде діяти виключно виходячи з репутаційного прагматизму. В рамках цієї логіку немає сенсу підтримувати ініціативи Путіна, оскільки тоді новообраний президент США буде другим номером. Трамп у свою чергу не буде цього робити.
Подоляк додав, що навіть якщо є підтримка ініціатив, і так чи інакше буде змінено формулювання, однак в результаті це всеодно будуть ініціативи Путіна. Це означає, що "ти будеш грати другим номером".
"Я собі зовсім не уявляю. Враховуючи знову ж таки, біографію пана Трампа, враховуючи його ключові акценти, які він завжди робить, то грати другим номером він точно не буде. Тільки першим. І тому вся ініціатива від Трампа вона буде зовсім інакше виглядати, ніж те, що пропонує суб'єкт на прізвище Путін", - заявив Подоляк.
Нагадаємо, вчора президент Чехії Петр Павел заявив, що Трамп може спробувати домовитися з Путіним про завершення війни проти України. Але така угода, за його словами, швидше за все, буде не в інтересах України.
Зазначимо, що сьогодні британські ЗМІ опублікували чергову версію так званого "мирного плану" Трампа щодо України. Він передбачає європейські війська в буферній зоні між Україною і Росією.
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