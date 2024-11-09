Трамп не будет поддерживать Путина: Подоляк объяснил причину

По его словам, Трамп будет действовать исключительно исходя из репутационного прагматизма. В рамках этой логики нет смысла поддерживать инициативы Путина, поскольку тогда новоизбранный президент США будет вторым номером. Трамп, в свою очередь, не будет этого делать.

Подоляк добавил, что даже если есть поддержка инициатив, и так или иначе будет изменена формулировка, но в результате это все равно будут инициативы Путина. Это значит, что "ты будешь играть вторым номером".

"Я себе совсем не представляю. Учитывая опять же биографию господина Трампа, учитывая его ключевые акценты, которые он всегда делает, то играть вторым номером он точно не будет. Только первым. И поэтому вся инициатива от Трампа она будет совсем иначе выглядеть, чем то, что предлагает субъект по фамилии Путин", - заявил Подоляк.