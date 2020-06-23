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Трамп: Болтон має сісти до в'язниці через публікацію мемуарів

Новини » Політика     23.06.2020 - 17:51
Трамп: Болтон має сісти до в'язниці через публікацію мемуарів
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп заявив, що Болтон опублікував секретну інформацію

Президент США Дональд Трамп вважає, що його екс-радник з нацбезпеки Джон Болтон має сісти до в'язниці за публікацію мемуарів про Білому домі. На його думку, книга Болтона містить секретну інформацію.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю Fox News.

Зокрема, Трамп назвав Болтона "безсердечним хлопцем", оскільки опублікував мемуари з секретною інформацією про роботу Білого дому ще під час його президентства.

"Я вважаю, що він злочинець, і я вважаю, чесно кажучи, що він повинен за це сісти у в'язницю", - додав Трамп.

Відзначимо, в книзі Болтон критикує Трампа за його нібито некомпетентність у зовнішній політиці і, зокрема, за відсутність стратегій щодо Росії та Китаю.

Нагадаємо, у своїй книзі Болтон заявив, що Трамп завжди був ворожий по відношенню до України і не хотів надавати військову допомогу.

До виходу книги Трамп заявляв, що Болтон буде притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо мемуари все-таки опублікують; американський президент також заявив, що розцінить публікацію конфіденційних розмов як розголошення секретної інформації.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампДжон Болтон
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