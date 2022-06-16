ru ua
Чт, 16 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Трамп близок к объявлению об участии в выборах президента США в 2024, - CNN

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 16 июня 2022 16:26
Трамп близок к объявлению об участии в выборах президента США в 2024, - CNN Фото: бывший президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Бывший президент США Дональд Трамп раздумывает над тем, чтобы до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года выдвинуть свою кандидатуру президентских выборах, которые пройдут в 2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание со ссылкой на источники пишет, что республиканец Трамп близок к тому, чтобы объявить решение баллотироваться на второй срок. В частности, друзьям и сторонникам он уже рассказал об этих планах.

"Объявление до промежуточных выборов позволит ему подготовить поле битвы, укрепить донорскую базу и получить фору после промежуточных выборов", - отметил бывший сотрудник предвыборного штаба Трампа.

При этом, по данным CNN, часть сторонников обеспокоены планами Трампа, более того советники и доверенные лица рекомендовали ему отложить официальное начало кампании до 2023 года.

Отметим, в ноябре 2022 года пройдут промежуточные выборы в Конгресс США, на которых будут избираться 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора.

Напомним, в мае Трамп допускал, что снова выдвинется на пост президента и пообещал "навести порядок с преступностью", чего не успел в первый президентский срок.

В апреле стало известно, что нынешний президент Джо Байден тоже намерен побороться за второй срок.

Трамп был 45-м президентом США с 2017 по 2021 годы, проиграл президентские выборы демократу Байдену.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
NEWS
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
DAILY
Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена