Трамп не ближчий до Путіна, ніж до Європи, - посол США при НАТО

Трамп не надає переваги Путіну

Вітакер спростував твердження про те, що Трамп нібито ближчий до Путіна, ніж до Європи. Це було його відповіддю на зауваження президентки конгресу конференції, депутатки Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

"Я змушений це категорично відкинути. Можливо, саме так це сприймають на європейському континенті. Але це точно не відповідає дійсності", - каже він

Перед цим Штрак-Ціммерманн зазначила, що європейці дещо спантеличені враженням, ніби президент США ближчий до Путіна, ніж до Європи.

У відповідь американський дипломат наголосив, що Трамп намагається досягнути мирної угоди у війні Росії проти України.

"Володимир Путін такий, який він є. Ми можемо хотіти, щоб він був іншим. Ми можемо хотіти, щоб він погодився на те, що всі ми вважаємо розумною угодою. Але він не погодиться", - впевнений посол.

На його думку, саме тому необхідно шукати спільні прийнятні умови для України і Росії.

"Ми повинні знайти такі умови, на які можуть погодитися і українці, і росіяни. І це виявилося дуже складним, як ми всі знаємо, оскільки війна триває вже п'ятий рік після вторгнення у 2022 році", - зазначив він.

Критика європейців

Вітакер також висловив невдоволення постійною критикою переговорного процесу з боку європейців. Він вважає, що головним є їх результат.

За його словами, формальна присутність європейських представників за столом переговорів не настільки важлива, як завершення війни та встановлення тривалого миру.

При цьому він додав, що Європа вже бере змістовну участь у відповідних консультаціях і підтримці України.

"Якщо голос Європи за столом переговорів стане тим, що схилить шальки терезів, тоді вони мають там бути", - сказав він.