Трамп не ближе к Путину, чем к Европе, - посол США при НАТО

Трамп не предпочитает Путина

Витакер опроверг утверждение о том, что Трамп якобы ближе к Путину, чем к Европе. Это было его ответом на замечание президентки конгресса конференции, депутата Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

"Я вынужден это категорически отвергнуть. Возможно, именно так это воспринимают на европейском континенте. Но это точно не соответствует действительности", - говорит он.

Перед этим Штрак-Циммерманн отметила, что европейцы несколько озадачены впечатлением, что президент США ближе к Путину, чем к Европе.

В ответ американский дипломат подчеркнул, что Трамп пытается добиться мирного соглашения в войне России против Украины.

"Владимир Путин такой, какой он есть. Мы можем хотеть, чтобы он был другим. Мы можем хотеть, чтобы он согласился на то, что все мы считаем разумным соглашением. Но он не согласится", - уверен посол.

По его мнению, именно поэтому необходимо искать общие условия для Украины и России.

"Мы должны найти такие условия, на которые могут согласиться и украинцы, и россияне. И это оказалось очень сложным, как мы все знаем, поскольку война продолжается уже пятый год после вторжения в 2022 году", - отметил он.

Критика европейцев

Витакер также выразил недовольство постоянной критикой переговорного процесса со стороны европейцев. Он считает, что главным является их результат.

По его словам, формальное присутствие европейских представителей за столом переговоров не столь важно, как завершение войны и установление длительного мира.

При этом он добавил, что Европа уже участвует в соответствующих консультациях и поддержке Украины.

"Если голос Европы за столом переговоров станет тем, что склонит чашу весов, тогда они должны там быть", - сказал он.