Трамп о беспорядках в США: такое бывает, когда патриотов лишают победы

Президент США Дональд Трамп прокомментировал беспорядки, которые произошли в здании Капитолия. Он считает, что причиной этого стала "бесцеремонная" кража уверенной победы на выборах.

Об этом Трамп написал в Twitter.

Президент США призвал демонстрантов отправиться домой с миром и запомнить этот день навсегда.

"Это вещи и события, которые происходят, когда священную убедительную победу на выборах так бесцеремонно и злобно забирают у великих патриотов, с которыми так долго обращались плохо и несправедливо", - написал Трамп.

Напомним, 6 января в Вашингтоне под зданием Капитолия произошли масштабные протесты сторонников Трампа, которые переросли в столкновения с правоохранителей. Протестующие пошли на штурм здания Конгресса, где проходило заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. В итоге протестующие ворвались в зал заседаний Сената Соединенных Штатов.

Как писало РБК-Украина, в ходе беспорядков внутри здания Конгресса женщина получила огнестрельное ранение в грудь. Ее забрала скорая помощь, однако женщина вскоре скончалась.