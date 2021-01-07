ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Трамп о беспорядках в США: такое бывает, когда патриотов лишают победы

Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Дональд Трамп прокомментировал беспорядки, которые произошли в здании Капитолия. Он считает, что причиной этого стала "бесцеремонная" кража уверенной победы на выборах.

Самые читаемые новости

Об этом Трамп написал в Twitter.

Президент США призвал демонстрантов отправиться домой с миром и запомнить этот день навсегда.

"Это вещи и события, которые происходят, когда священную убедительную победу на выборах так бесцеремонно и злобно забирают у великих патриотов, с которыми так долго обращались плохо и несправедливо", - написал Трамп.

Напомним, 6 января в Вашингтоне под зданием Капитолия произошли масштабные протесты сторонников Трампа, которые переросли в столкновения с правоохранителей. Протестующие пошли на штурм здания Конгресса, где проходило заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. В итоге протестующие ворвались в зал заседаний Сената Соединенных Штатов.

Как писало РБК-Украина, в ходе беспорядков внутри здания Конгресса женщина получила огнестрельное ранение в грудь. Ее забрала скорая помощь, однако женщина вскоре скончалась.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дональд Трамппротесты в СШАВыборы в США