ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Трамп про заворушення в США: таке буває, коли патріотів позбавляють перемоги

Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Дональд Трамп прокоментував беспорядки, які відбулися в будівлі Капітолію. Він вважає, що причиною цього стала "безцеремонна" крадіжка впевненої перемоги на виборах.

Популярні новини

Про це Трамп написав у Twitter.

Президент США закликав демонстрантів відправитися додому з миром і запам'ятати цей день назавжди.

"Це речі та події, які відбуваються, коли священну переконливу перемогу на виборах так безцеремонно і злобно забирають у великих патріотів, з якими так довго зверталися погано і несправедливо", - написав Трамп.

Нагадаємо, 6 січня в Вашингтоні під будівлею Капітолію відбулися масштабні протести прихильників Трампа, які переросли в зіткнення з правоохоронців. Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому повинні були затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. У підсумку протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.

Як повідомляло РБК-Україна, в ході заворушень всередині будівлі Конгресу жінка отримала вогнепальне поранення в груди. Її забрала швидка допомога, проте жінка невдовзі померла.

Також повідомлялося, що заворушення в Конгресі США вдалося припинити. Поліція повідомила, що будівля Капітолія знаходиться в безпеці.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Дональд Трамппротесты в СШАВибори в США