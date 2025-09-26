Трамп атакує свого давнього ворога: колишній глава ФБР Комі може сісти у в’язницю

За даними прокурорів, Джеймс Комі санкціонував витік інформації про розслідування ФБР у ЗМІ через анонімне джерело, а потім під присягою заперечував це перед Конгресом.

Обидва пункти звинувачень пов’язані із його свідченнями 30 вересня 2020 року перед Судовим комітетом Сенату США.

Тепер Комі може загрожувати до п’яти років ув’язнення, якщо його визнають винним.

Обвинувальний акт підписала Ліндсі Галліган, колишній особистий адвокат Трампа та новий головний прокурор Східного округу Вірджинії. Вона пройшла експрес-підготовку перед участю у слуханні, що є нетиповим для федеральних прокурорів.

Колишній директор ФБР уже відреагував на звинувачення і заявив у своєму Instagram наступне: "Давайте проведемо суд. І збережемо віру. Моє серце розбите за Міністерство юстиції, але я маю велику довіру до федеральної судової системи, і я невинний".

В свою чергу президент США Дональд Трамп у своїх соцмережах охарактеризував Комі як "одну з найгірших людей, з якою коли-небудь стикалася країна" та підтримав висунуті звинувачення.

Генеральний прокурор Пам Бонді у публікації наголосила, що "ніхто не стоїть вище закону" і що в цій справі будуть дотримуватися лише фактів.

Зазначимо, що ця справа стала першим випадком висунення федеральних звинувачень проти високопосадовця уряду США, який займав ключову посаду у ФБР, і є надзвичайним ескалаційним кроком у протистоянні між Трампом та його політичними опонентами.