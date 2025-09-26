Трамп підписав указ про смертну кару за тяжкі злочини

У США запроваджено можливість застосування смертної кари за злочини, вчинені в окрузі Колумбія, де розташована столиця Вашингтон. Указ адміністрації спрямований на посилення превентивного захисту громадян і зниження рівня тяжких злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Білого дому.

У четвер, 25 вересня, президент США Дональд Трамп підписав указ, що дозволяє застосування смертної кари за тяжкі злочини в окрузі Колумбія. Документ опубліковано на офіційному сайті Білого дому, він набуває чинності одразу після підписання.

Пріоритети адміністрації

У тексті указу зазначається, що відновлення смертної кари залишається одним із пріоритетів адміністрації з початку її роботи, що закріплено Указом 14164 від 20 січня 2025 року, присвяченим захисту громадської безпеки.

Генеральний прокурор і прокурор США в окрузі Колумбія зобов'язані забезпечити дотримання федерального законодавства про смертну кару. Вони повинні домагатися винесення смертного вироку у всіх випадках, коли ретельний аналіз доказів і обставин справи підтверджує необхідність такого рішення.