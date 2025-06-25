Трамп анонсував зустріч з Іраном: чого президент чекає від переговорів
Наступного тижня США зустрінуться з Іраном для обговорення потенційної ядерної угоди. Хоча американський президент Дональд Трамп не вважає угоду "необхідною".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми будемо розмовляти з ними наступного тижня, з Іраном. Можливо, ми підпишемо угоду, я не знаю. На мою думку, я не вважаю це необхідним. Я маю на увазі, що вони воювали, вони билися, а тепер вони повертаються до свого світу. Мені байдуже, чи буде угода, чи ні",- сказав Трамп
Під час прес-конференції наприкінці саміту НАТО в Гаазі він також зауважив, що його адміністрація вимагатиме від Ірану таких самих зобов'язань, яких вона домагалася під час минулих переговорів.
"Єдине, чого ми будемо вимагати, -– це те, чого ми вимагали раніше", - додав Трамп.
Він наголосив, що не вважає таку угоду необхідною, оскільки, на його думку, США успішно знищили ядерний потенціал Ірану, попри попередні оцінки розвідки, які свідчили про протилежне.
"Ми не хочемо ядерної зброї, але ми знищили ядерну зброю. Іншими словами, вона знищена. Я сказав: "Іран не матиме ядерної зброї". Ну, ми її підірвали. Вона підірвана дощенту, тому я не дуже переймаюся цим. Якщо ми отримаємо документ, це буде не погано. Ми зустрінемося з ними", - наголосив президент.
Трамп також висловив переконання, що США зможуть змусити іранців підписати такий документ.
Війна Ізраїлю з Іраном
Нагадаємо, що раніше цього місяця Ізраїль здійснив ракетні удари по іранській території, націлившись насамперед на ядерну інфраструктуру.
Деякі з об'єктів, які стали мішенню, були розташовані на значній глибині під землею і для їх ураження Ізраїль звернувся по підтримку до США, оскільки лише американські авіабомби були здатні пробивати подібні фортифіковані об'єкти зі збагачення урану.
В ніч на 22 червня американська авіація все ж вдарила по Ірану. США атакували ядерні об'єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.
Раніше сьогодні Ізраїль оцінив наслідки атаки США по Ірану.
Зауважимо, що від початку своєї каденції президент США Дональд Трамп намагається укласти ядерну угоду з Іраном. Сторони вже провели кілька раундів переговорів, але вони зайшли у глухий кут.
На початку травня держсекретар Марко Рубіо заявив, що для укладення угоди Іран повинен відмовитися від збагачення урану та розробки ракет далекого радіусу дії, а також допустити американських інспекторів на свої об'єкти.
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