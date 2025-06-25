Трамп анонсував зустріч з Іраном: чого президент чекає від переговорів

"Ми будемо розмовляти з ними наступного тижня, з Іраном. Можливо, ми підпишемо угоду, я не знаю. На мою думку, я не вважаю це необхідним. Я маю на увазі, що вони воювали, вони билися, а тепер вони повертаються до свого світу. Мені байдуже, чи буде угода, чи ні",- сказав Трамп

Під час прес-конференції наприкінці саміту НАТО в Гаазі він також зауважив, що його адміністрація вимагатиме від Ірану таких самих зобов'язань, яких вона домагалася під час минулих переговорів.

"Єдине, чого ми будемо вимагати, -– це те, чого ми вимагали раніше", - додав Трамп.

Він наголосив, що не вважає таку угоду необхідною, оскільки, на його думку, США успішно знищили ядерний потенціал Ірану, попри попередні оцінки розвідки, які свідчили про протилежне.

"Ми не хочемо ядерної зброї, але ми знищили ядерну зброю. Іншими словами, вона знищена. Я сказав: "Іран не матиме ядерної зброї". Ну, ми її підірвали. Вона підірвана дощенту, тому я не дуже переймаюся цим. Якщо ми отримаємо документ, це буде не погано. Ми зустрінемося з ними", - наголосив президент.

Трамп також висловив переконання, що США зможуть змусити іранців підписати такий документ.