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Удар по Фордо: Ізраїль оцінив наслідки атаки США по Ірану, Трамп теж зробив заяву

Середа 25 червня 2025 18:24
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Удар по Фордо: Ізраїль оцінив наслідки атаки США по Ірану, Трамп теж зробив заяву Ілюстративне фото: Ізраїль оцінив наслідки атаки США по Ірану (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Удар США по об'єкту у Фордо завдав серйозної шкоди ядерній інфраструктурі Ірану, вивівши з ладу одну з головних установок зі збагачення урану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ізраїльську комісію з атомної енергії та заяву президента США Дональда Трампа під час промови на саміті НАТО в Гаазі.

Заява Ізраїлю

Ізраїльська комісія з атомної енергії вважає, що удар США по Фордо знищив ключову інфраструктуру ядерного об'єкта Ірану і вивів з ладу установку зі збагачення урану.

"За нашою оцінкою, удари США по ядерних об'єктах Ірану в поєднанні з ізраїльськими ударами по інших елементах військової ядерної програми Ірану відкинули здатність Ірану до розробки ядерної зброї на багато років. Це досягнення може підтримуватися постійно, якщо Іран не отримає доступ до ядерних матеріалів", - сказано у заяві.

Що каже Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про завершення 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном після точкового удару американських військ по іранському заводу збагачення урану.

"Те, як я дивлюсь на ведення війн - я можу сказати, що точно не повернуться в напрямок розвитку ядерної програми. Вони вже отримали достатньо. Можливо, колись в майбутньому вони знову захочуть угоди. Я говорив з Рубіо щодо нової угоди, а він сказав, що можливо, це не так потрібно", - сказав він.

Трамп також заявив, що наступного тижня США матимуть розмову з Іраном.

"Чи буде якась угода - я не впевнений, я не думаю, що це необхідно. Була війна, вони повертаються до миру. Ми хочемо знати, що буде згорнута ядерна програма. Ми її зруйнували, але ми хочемо, щоб цього більше не відбулося. Якщо вони будуть робити зусилля в цьому напрямку, ми це повністю підірвемо, я чітко відчуваю, що це потрібно", - підсумував Трамп.

Війна Ізраїлю з Іраном

Нагадаємо, Іран тривалий час відкладав підписання нової ядерної угоди зі Сполученими Штатами. На тлі цієї затримки Ізраїль здійснив ракетні удари по іранській території, націлившись насамперед на ядерну інфраструктуру.

Деякі з об'єктів, які стали мішенню, розташовані на значній глибині під землею. Для їх ураження Ізраїль звернувся по підтримку до США, оскільки лише американські авіабомби здатні пробивати подібні фортифіковані об'єкти зі збагачення урану.

22 червня американська авіація вдарила по Ірану. США атакували ядерні об'єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Іран Ізраїль
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