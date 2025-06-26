Трамп анонсировал "важную пресс-конференцию" шефа Пентагона

Министр обороны США Пит Хегсет проведет "важную пресс-конференцию" об американских ударах по Ирану. Она состоится 26 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social.

Он снова обвинил издания CNN и The Failing New York Times в том, что те распространили фейковые новости о том, что якобы ядерная программа Ирана не была полностью уничтожена.

"Министр обороны (войны!) Пит Хегсет вместе с представителями военных сил завтра в 8 утра по восточному времени (в 15:00 по киевскому времени) проведет важную пресс-конференцию в Пентагоне, чтобы отстоять достоинство наших великих американских пилотов", - написал Трампа.

Удары США по Ирану

22 июня США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент Дональд Трамп и американские чиновники неоднократно заявляли, что была уничтожена ядерная программа Тегерана. Такое же заявление делал министр обороны США Пит Хегсет.

Но на днях CNN и другие СМИ опубликовали предварительную оценку американской разведки. По ее информации, удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы.

После этих сообщений Трамп резко раскритиковал CNN и The New York Times, обвинив их в дезинформации.

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